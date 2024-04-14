ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защитник "Нэшвилла" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Нэшвилл, Воскресенье 14 апреля 2024 11:30
UA EN RU
Защитник "Нэшвилла" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Роман Йоси (в центре) набрал четыре пункта против "Блю Джекетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Нэшвилла Предаторз" Романа Йоси первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

33-летний швейцарец сыграл ведущую роль в перестрелке с "Коламбусом" (6:4). На домашней арене он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В дебюте счет усилиями Малатесты открыли "Блю Джекетс". "Предаторз" до конца первого периода ответили дублем Новака, а между его шайб Йоси реализовал большинство "Нэшвилла". Кроме того, защитник ассистировал одноклубнику в первом эпизоде.

Во второй 20-минутке ситуация повторилась. Хозяева забросили три шайбы, а "Коламбус" – только одну (Тексье). В составе "Предаторз" отличились Гласс, Форсберг (ассист Йоси) и главный герой вечера. Последний устроил сольный проход, обошел вратаря и отправил шайбу в пустые ворота. Дубль Фикса-Волански в последнем периоде лишь подсластил горечь поражения.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Виннипега" Шон Монахан и вингер "Миннесоты" Кирилл Капризов. Первый двумя шайбами и ассистом приложился к разгрому "Колорадо" (7:0). Второй с дублем и результативной передачей помог одолеть "Сан-Хосе" (6:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Защитник &quot;Нэшвилла&quot; с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
Готовит ли РФ наступление на юге: что говорит Гуменюк
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский