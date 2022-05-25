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Форвард збірної України побував на оглядинах в Італії

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Турин, Середа 25 травня 2022 16:36
Форвард збірної України побував на оглядинах в Італії Фото: Артем Довбик (праворуч) (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Перемовини про переїзд до італійської Серії А веде нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар менеджера Олексія Люндовського Sport Arena.

Менеджер підтвердив поїздку форварда до Турина. Там Довбик ознайомився з інфраструктурою "Торіно" та відвідав матч "биків".

"Можна сказати, що "Торіно" проявляє великий інтерес до Артема. Цей клуб справді хоче бачити на вістрі атак Довбика. Хорватський фахівець Іван Юріч, який очолює "Торіно", постійно на контакті зі своїм земляком Ігорем Йовічевічем, головним тренером "Дніпра-1". Про цей трансфер як доконаний факт поки ще зарано говорити, але можу сказати, що трансфер – на просунутій стадії", – розповів Люндовський.

Він додав, що інтерес до нападника зберігають й інші італійські клуби, а також представники англійської Прем'єр-ліги. Сам Довбик поставив за ціль перехід у топ-чемпіонат Європи.

У сезоні 2021/22 Артем Довбик провів 17 матчів в УПЛ, у яких забив 14 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Натомість "Торіно" завершив чемпіонат на 10-й сходинці, набравши 50 очок.

Нагадаємо, що "Мілан" виборов перше за 11 років Скудетто на вихідних.

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Артем Довбик Чемпіонат Італії
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