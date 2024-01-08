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Форвард "Чикаго" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Чикаго, Понедельник 08 января 2024 10:29
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Форвард "Чикаго" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Колин Блэквелл набрал три пункта против "Калгари" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Чикаго Блэкхокс" Колина Блэквелла первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американский форвард приложился к непростой домашней победе над "Калгари" (4:3). Он забросил две шайбы и однажды ассистировал партнеру по команде.

В дебюте встречи именно Блэквелл открыл счет. Он прошел по левому краю, сместился в центр, качнул защитника и отправил "диск" в дальний угол. "Флэймз", однако, ответили шайбами Кадри и Манджапане на старте второй 20-минутки.

"Чикаго" вернул лидерство благодаря голам Курашева и Зайцева (с передачи героя дня). А под занавес поединка Блэквелл забросил последнюю шайбу "Блэхгокс", реализовав большинство из центральной зоны. Кадри отличился второй раз, но лишь подсластил горечь поражения "Калгари".

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Виннипега" Марк Шайфли и защитник "Вашингтона" Джон Карлсон. Первый оформил дубль против "Аризоны" (6:2). В свою очередь второй шайбой и результативной передачей приложился к победе над "Лос-Анджелесом" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Лос-Анджелес" – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
  • "Чикаго" – "Калгари" – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
  • "Аризона" – "Виннипег" – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
  • "Анахайм" – "Детройт" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

К слову, накануне вингер "Эдмонтона" возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Оттавы".

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