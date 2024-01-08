Форвард "Чикаго" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американський форвард доклався до непростої домашньої перемоги над "Калгарі" (4:3). Він закинув дві шайби та одного разу асистував партнеру по команді.

У дебюті зустрічі саме Блеквелл відкрив рахунок. Він пройшов лівим краєм, змістився до центру, хитнув оборонця і відправив "диск" у дальній кут. "Флеймз", однак, відповіли шайбами Кадрі та Манджапане на старті другої 20-хвилинки.

"Чикаго" повернув лідерство завдяки голам Курашева та Зайцева (з передачі героя дня). А під завісу поєдинку Блеквелл закинув останню шайбу "Блекгокс", реалізувавши більшість з центральної зони. Кадрі відзначився вдруге, але лише підсолодив гіркоту поразки "Калгарі".

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Вінніпега" Марк Шайфлі та оборонець "Вашингтона" Джон Карлсон. Перший оформив дубль проти "Арізони" (6:2). Натомість другий шайбою і результативною передачею доклався до перемоги над "Лос-Анджелесом" (4:3).

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