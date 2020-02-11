"Барселона" має намір підписати нового форварда до кінця тижня

Фото: Вілліан Хосе (realsociedad.eus)

"Синьо-гранатові" визначилися з заміною Луїсу Суаресу

"Барселона" веде переговори з "Реал Сосьєдад" про підписання нападника Вілліана Хосе. Про це повідомляє Marca.

Каталонський клуб хоче закрити операцію по 28-річному гравцю до кінця поточного тижня. Сан-себастьянці вимагають за свого футболіста не менше 70 млн євро, однак "синьо-гранатові" спробують знизити ціну.

Бразильський форвард являє пріоритетною метою каталонського клубу у зв'язку з травмами форвардів Луїса Суареса і Усмана Дембеле.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст є пріоритетною метою каталонців у зв'язку з травмами форвардів Луїса Суареса і Усмана Дембеле. Клуб відправить результати медобстеження травми француза в Федерацію футболу Іспанії і дізнається рішення про можливість здійснення внутрішнього трансферу поза дозаявочного вікна.

Варто зазначити, що у 2014 році Вілліан на правах оренди виступав за мадридський "Реал" - головного суперника каталонського клубу.

В поточнму сезоні чемпіонату Іспанії Хосе провів 22 матчі, в яких відзначився 8 голами.

Нагадаємо, Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні".