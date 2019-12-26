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"Барселона" планує підписати гравців у кожну лінію

Новини » Спорт     26.12.2019 - 15:04
"Барселона" планує підписати гравців у кожну лінію
Фото: гравці "Барселони" (fcbarcelona.com)

Будуть помітні поновлення

Каталонська "Барселона" визначилася з трансферними планами на 2020 рік. Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво провело передноворічну нараду, на якій обговорювалася трансферна політика клубу. Головною метою називалася покупка гравців в кожну лінію, але в пріоритеті команди - півзахисника.

Очікується, що хорват Іван Ракітіч і чилієць Артуро Відаль покинуть команди влітку. В лінію нападу "Барселона" розглядає нападаючого "Інтера" Лаутаро Мартінеса і форварда ПСЖ Неймара. Також періодично викликає питання оборона команди.

"Барселона" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії після 18 турів. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "синьо-гранатові" зіграють з "Наполі".

Нагадаємо, лондонський "Челсі" після зняття заборони на трансфери збирається посилити атакуючу лінію і вже склав список кандидатів, які можуть бути придбані.

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