Форум "Окупований Крим" пройде у Вашингтоні та Брюсселі

Відповідні заходи проведуть у березні

Международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", который 26-27 февраля пройдет в Киеве, продолжит свою работу в марте в Брюсселе и Вашингтоне. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что мероприятия форума продлятся 5 марта в Европарламенте в Брюсселе, а также 19 марта в Вашингтоне (США).

По ее словам, согласно предварительной договоренности в Вашингтоне форум состоится 19 марта.

"Мы ожидаем высокое представительство. В настоящее время отрабатывается участие в этом мероприятии государственного секретаря Помпео", - отметила Джапарова.

РБК-Украина писало, что украинская делегация в ПА ОБСЕ готовит для принятия на сессии Ассамблеи в июне резолюцию по милитаризации Российской Федерацией Донбасута Крыму. Резолюцию уже создан украинской делегацией вместе с Министерством иностранных дел.

Ранее сообщалось, что за все время оккупации Россией Крыма полмиллиона людей приехали на аннексирован полуостров с РФ.