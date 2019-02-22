Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму

Фото: Артур Герасимов (Уніан)

Резолюцію вже створено українською делегацією разом з Міністерством закордонних справ

Українська делегація в ПА ОБСЄ готує для ухвалення на сесії Асамблеї у червні резолюцію щодо мілітаризації Російською Федерацією Донбасу та Криму. Про це заявив голова Постійної делегації ВР України у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артур Герасимов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Герасимов зазначив, що резолюцію вже створено українською делегацією разом з Міністерством закордонних справ.

"Наразі ми опрацьовуємо цей текст з тим, щоб зібрати підписи для реєстрації цієї резолюції. Також ми відверто пояснюємо й інформуємо наших закордонних колег відносно останніх подій, які відбуваються в Україні: на лінії фронту на Донбасі, в окупованому Криму", - заявив він.

За словами Герасимова, документи ПА ОБСЄ ухвалюються на щорічній сесії влітку, однак їх підготовку краще розпочинати вже під час зимової сесії, особливо якщо це стосується українських резолюцій.

"Що стосується головних цілей, які поставлені перед делегацією на цю зимову сесію Парламентської Асамблеї, то це утримання у фокусі та постійне нагадування, інформування наших іноземних колег про ситуацію із заручниками, ситуацію з військовополоненими моряками, нагадування про необхідність додаткових санкцій, які повинні бути накладені на Росію через збройний напад поблизу Керченської протоки", - заявив Герасимов.

Нагадаємо, г енеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком заявив, що НАТО буде і надалі чинити тиск на Росію, щоб вона почала поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня проголосувала за річний звіт Моніторингового комітету Асамблеї, в якому засудила відсутність прогресу в питанні звільнення незаконно утримуваних в українців Росії.