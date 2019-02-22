В Крим з Росії за весь час окупації приїхали півмільйона людей

За словами Алієва, "їх туди привезли"

За весь час окупації Росією Криму півмільйона людей приїхали на анексований півострів з РФ. Про це заявив програмний директор ДП "Кримський дім" Алім Алієв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, півмільйона людей приїхали в Крим з Росії за весь період окупації.

"Їх туди привезли", - розказав він.

За словами Еміне Джапарової, класична соціологія в Криму не працює.

"Соціологія класична за умов окупації не працює. Коли люди сприймають навіть питання освіти критично. Ми проводили більше 2 років тому дослідження, і похибка там була, і спираючись на цю соціологію ми розробляли стратегію. Ключовий міф сьогодні, що кримчани самі обрали бути з Росією. Це міф", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України зробило заяву з приводу п'ятої річниці початку збройної агресії Росії проти України.

У заяві йдеться, що "5 років тому Росія, грубо порушуючи міжнародне право, почала окупацію Криму. І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародним співтовариством, неготовність міжнародного співтовариства рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила кремлівському режиму продовжити агресію і окупувати частину українського Донбасу". 25 листопада РФ в черговий раз зробила відкритий акт агресії проти України, атакувавши українські кораблі в Керченській протоці.

В свою чергу, глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін застеріг країни Європи перед небезпеками слабкій реакції на агресію Росії.