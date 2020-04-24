У Формулі-1 допустили повне скасування гонок через коронавірус

Генеральний директор компанії Liberty Media, яка володіє правами на Формулу-1, Грег Маффей заявив про відсутність гарантій проведення "королівських гонок" у 2020 році. Про це пише іспанське видання Marca.

Через пандемію коронавірусу у сезоні чемпіонату світу з автогонок поки не проведено жодного етапу. Стартовий Гран-прі Австралії, поряд з деякими іншими, був скасований. Частину етапів перенесли на невизначений термін.

"Ми розглядаємо гіпотетичні ситуації, в яких буде нуль гонок, а також інші, з 15-18 етапами без уболівальників. У нас немає ніяких гарантій, що сезон почнеться", - зазначив власник Формули-1.

На сьогодні першими етапами в розкладі сезону-2020 значаться Гран-прі Франції (26-28 червня), а потім Бельгії (28-30 серпня), але їх проведення в заплановані дати здається малоймовірним через урядові обмеження, викликаних пандемією.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію. Керівництво гонок сподівається відновити чемпіонат влітку і провести 15-18 етапів.