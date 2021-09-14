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РФ зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" і наполягає на" плані " бойовиків, - Гармаш

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 16:26
РФ зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" і наполягає на" плані " бойовиків, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра". Представники Росії запропонували обговорити так званий "план дій" бойовиків ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - написав у Facebook Гармаш.

За його словами, на обговоренні реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ. Однак росіяни назвали це питання "другорядним" і заявили, що хочуть обговорювати "план дій", представлений бойовиками ОРДЛО.

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом" плану дій "ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах", - резюмував він.

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