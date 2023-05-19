Формула мира и не только: Зеленский обсудил ряд вопросов с премьером Ирака

"Президент поблагодарил за солидарность Ирака с Украиной и украинским народом, твердую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, принципа нерушимости границ и соблюдения норм международного права", - пишет пресс-служба.

Во время разговора президент выразил благодарность Ираку за поддержку нашей страны в рамках международных организаций, а также за поддержку резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Мухаммед Шиа ас-Судани, премьер-министр Ирака (president.gov.ua)

Владимир Зеленский обсудил с премьером пути участия Ирака в имплементации украинской формулы мира и взаимодействие стран в гуманитарной сфере. В конце президент пригласил Мухаммада Шиа Ас-Судани посетить Украину с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества.

Визит президента Украины в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский, сегодня, 19 мая, совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. В частности, он также выступил во время саммита региональной межправительственной организации Лига арабских государств.

Как утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, президент может присоединиться в онлайн-режиме к встрече лидеров G7.