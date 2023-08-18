Формула мира. Ермак назвал сроки новой встречи на уровне советников
Новая встреча советников по формуле мира состоится не позднее, чем в течение месяца. На ней планируется обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире национального телемарафона.
"Думаю, что она (встреча советников по формуле мира - ред.) состоится не позднее, чем в течение месяца", - говорится в заявлении.
По словам Ермака, на этой встрече можно будет обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов. Такой же формат встреч послов, которые инициировала Украина, будет происходить и в других странах.
"Начинают уже на следующей неделе проводить такие встречи в США, Франции, Италии и многих других странах", - добавил руководитель Офиса президента.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов:
- радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля над всеми участками государственной границы с Россией);
- справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
- экоцид; потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
- фиксация окончания войны
Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.
Недавно на состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Впоследствии информацию подтвердили и в Офисе президента.
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