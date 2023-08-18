Формула мира. Ермак назвал сроки новой встречи на уровне советников

Новая встреча советников по формуле мира состоится не позднее, чем в течение месяца. На ней планируется обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире национального телемарафона.

"Думаю, что она (встреча советников по формуле мира - ред.) состоится не позднее, чем в течение месяца", - говорится в заявлении.

По словам Ермака, на этой встрече можно будет обсудить результаты работы 10 рабочих групп, которые работают в Киеве на уровне послов. Такой же формат встреч послов, которые инициировала Украина, будет происходить и в других странах.

"Начинают уже на следующей неделе проводить такие встречи в США, Франции, Италии и многих других странах", - добавил руководитель Офиса президента.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов:

радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);

продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);

энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);

освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");

исполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля над всеми участками государственной границы с Россией);

справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);

экоцид; потребность немедленной защиты природы;

недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);

фиксация окончания войны

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

Недавно на состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Впоследствии информацию подтвердили и в Офисе президента.