Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
О чем говорили:
- подняли вопрос актуальной ситуации на самых горячих участках фронта;
- обсудили оборонительные операции и наступательные действия украинских воинов;
- Ермак отметил важность своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель;
- обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность избежания эскалации, а также жертв среди гражданских.
"Кроме того, был продолжен диалог по реализации Формулы мира. Особое внимание Андрей Ермак и Джейк Салливан уделили результатам третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации пунктов Формулы, которая состоялась на Мальте", - пишет пресс-служба.
Андрей Ермак поблагодарил президента США Джо Байдена, его команду и обе палаты Конгресса США за решительную поддержку Украины.
Саммит формулы мира
Недавно состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассмотренных вопросов:
- Ядерная и радиационная безопасность;
- Энергетическая безопасность;
- Бесперебойные поставки продовольствия;
- Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
- Восстановление территориальной целостности Украины.
Поддержка США Украине
Соединенные Штаты Америки являются одними из главных союзников нашей страны в противостоянии российской агрессии. С начала войны Штаты поддерживают Украину военной и финансовой помощью.
Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, которые предусмотрены на военную помощь Украине.
Джо Байден в октябре предложил выделить нашей стране и Израилю помощь на 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.
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