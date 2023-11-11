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Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном

Суббота 11 ноября 2023 09:33
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Формула мира, Ближний Восток и прочее. Ермак провел телефонные переговоры с Салливаном Фото: Андрей Ермак, руководителя Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О чем говорили:

  • подняли вопрос актуальной ситуации на самых горячих участках фронта;
  • обсудили оборонительные операции и наступательные действия украинских воинов;
  • Ермак отметил важность своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель;
  • обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность избежания эскалации, а также жертв среди гражданских.

"Кроме того, был продолжен диалог по реализации Формулы мира. Особое внимание Андрей Ермак и Джейк Салливан уделили результатам третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации пунктов Формулы, которая состоялась на Мальте", - пишет пресс-служба.

Андрей Ермак поблагодарил президента США Джо Байдена, его команду и обе палаты Конгресса США за решительную поддержку Украины.

Саммит формулы мира

Недавно состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассмотренных вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойные поставки продовольствия;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Поддержка США Украине

Соединенные Штаты Америки являются одними из главных союзников нашей страны в противостоянии российской агрессии. С начала войны Штаты поддерживают Украину военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, которые предусмотрены на военную помощь Украине.

Джо Байден в октябре предложил выделить нашей стране и Израилю помощь на 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.

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