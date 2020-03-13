ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Формула-1 скасувала ще дві гонки через коронавірус

Новини » Спорт     13.03.2020 - 15:27
Формула-1 скасувала ще дві гонки через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com)

Гран-прі у Бахрейні та В'єтнамі перенесли на невизначений термін

Ще два етапи сезону 2020 Гран-прі в Бахрейні та В'єтнамі не відбудуться через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Формули-1.

Гонка у Бахрейні мала відбутися на наступних вихідних, 21-22 березня, а у В'єтнамі - на початку квітня.

"Формула-1 і FIA продовжують тісно співпрацювати з організаторами перегонів у Бахрейні та В'єтнамі, а також місцевими органами охорони здоров'я, щоб відстежувати ситуацію... для вивчення потенційних альтернативних дат для кожного Гран-прі в кінці року, якщо ситуація покращиться", - йдеться в повідомленні.

Керівництво чемпіонату розраховує, що сезон, ймовірно, стартує у травні.

"Але, враховуючи різке збільшення випадків COVID-19 в Європі в останні дні, рішення буде регулярно переглядатися", - зазначили у Формулі-1.

Наразі скасовано вже чотири гонки сезону 2020. Нагадаємо, раніше через коронавірус був перенесений етап Гран-прі Китаю та Австралії.

У зв’язку з пандемією коронавірусу у світі скасовуються спортивні турніри, провідні ліги оголошують про припинення змагань. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус впливає на спортивний світ.

У Греції скасували естафету Олімпійського вогню через коронавірус У ЄС заявили, що зупинити коронавірус в Європі неможливо
Новини України Формула-1Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся