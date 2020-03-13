Формула-1 скасувала ще дві гонки через коронавірус

Ілюстративне фото (flickr.com)

Гран-прі у Бахрейні та В'єтнамі перенесли на невизначений термін

Ще два етапи сезону 2020 Гран-прі в Бахрейні та В'єтнамі не відбудуться через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Формули-1.

Гонка у Бахрейні мала відбутися на наступних вихідних, 21-22 березня, а у В'єтнамі - на початку квітня.

"Формула-1 і FIA продовжують тісно співпрацювати з організаторами перегонів у Бахрейні та В'єтнамі, а також місцевими органами охорони здоров'я, щоб відстежувати ситуацію... для вивчення потенційних альтернативних дат для кожного Гран-прі в кінці року, якщо ситуація покращиться", - йдеться в повідомленні.

Керівництво чемпіонату розраховує, що сезон, ймовірно, стартує у травні.

"Але, враховуючи різке збільшення випадків COVID-19 в Європі в останні дні, рішення буде регулярно переглядатися", - зазначили у Формулі-1.

Наразі скасовано вже чотири гонки сезону 2020. Нагадаємо, раніше через коронавірус був перенесений етап Гран-прі Китаю та Австралії.

У зв’язку з пандемією коронавірусу у світі скасовуються спортивні турніри, провідні ліги оголошують про припинення змагань. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус впливає на спортивний світ.