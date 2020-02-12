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Формула-1 відклала гонку в Китаї через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 16:18
Формула-1 відклала гонку в Китаї через коронавірус
Ілюстративне фото (f1.news)

Китайський етап відклали на кінець року

Через коронавірус у Китаї відкладено етап Формули-1, який повинен був пройти в цій країні. Про це йдеться в повідомленні Формули-1 у Twitter.

Повідомляється, що промоутер Гран-прі Китаю офіційно попросив відстрочку на час переговорів зі спортивною владою країни. Керівництво Формули-1 заявив, що продовжить стежити за ситуацією і вивчить нові дати проведення етапу в кінці 2020 року.

"Гран-прі Китаю завжди був дуже важливою частиною календаря Формули-1. Ми всі з нетерпінням чекаємо гонок у Китаї як можна швидше і бажаємо всім у країні всього найкращого в цей важкий час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай змінив методику підрахунку заражених коронавірусом. Нова методика йде всупереч з вказівками ВООЗ, яка вважає зараженими всіх, хто показав позитивні аналізи "незалежно від демонстрації симптомів".

Раніше також повідомлялося, що карантин на круїзному лайнері Diamond Princess планується завершити 19 лютого. На цьому лайнері знаходяться більше двох десятків громадян України.

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