Єрмак про розширення "Нормандії": США готові, але потрібна згода сторін

"Всі перемовини - вони можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові (і вони підтвердили це) брати участь і зробити все, що можливо від них, для того, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни", - сказав Єрмак.