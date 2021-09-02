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Єрмак про розширення "Нормандії": США готові, але потрібна згода сторін

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США, Четвер 02 вересня 2021 22:50
Єрмак про розширення "Нормандії": США готові, але потрібна згода сторін Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що США висловили готовність брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент Володимир Зеленський запропонував США долучитися до "Нормандії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Право на владу".

"Всі перемовини - вони можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові (і вони підтвердили це) брати участь і зробити все, що можливо від них, для того, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Єрмак сказав, що Зеленський хоче говорити з США у нормандському форматі про газопровід "Північний потік-2".

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Нормандський формат
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