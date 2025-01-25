Формат мирных переговоров будет зависеть от плана завершения войны, - Зеленский

По словам президента, исключить Украину из любой переговорной площадки просто невозможно, ведь тогда такая переговорная площадка не будет иметь реальных результатов, а только политические, которые не будут иметь связи с безопасностью или окончанием войны.

"Второе, у меня были хорошие встречи с Трампом (президентом США - ред.), и разговоры, и я еще раз поддерживаю то, что он хочет достичь успеха. И я уверен, что у него есть большие шансы, и будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной", - сказал Зеленский, добавив, что по-другому просто не получится.

В то же время президент выразил понимание, что контакты между сторонами переговоров могут происходить в разных форматах.

"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. И я серьезно очень настроен, что все хотят, американская сторона, европейская сторона, все хотят успеха, а успех для всех - это мир. И я думаю, что это очень важно. Форматы перед встречей, той или иной, должны быть на бумаге. Формат, как мы сможем достичь справедливого мира", - отметил он.