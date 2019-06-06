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Ford закриває завод у Британії через Brexit

Новини » Транспорт    06.06.2019 - 04:51
Ford закриває завод у Британії через Brexit
Ілюстративне фото (gettyimages)

Йдеться про завод двигунів в Уельсі

Автовиробник Ford збирається оголосити про закриття свого заводу двигунів у Сполученому королівстві - в місті Брідженді, Уельс. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє джерело Reuters.

Інформагентство зазначає, що такий крок стане ударом для британської автомобільної промисловості. Наразі на цьому заводі працює понад дві тисячі людей.

Ознайомлене із ситуацією джерело на умовах анонімності зазначає, що оголошення про закриття заводу очікується в четвер, 6 червня. Цього дня відбудеться зустріч чиновників союзу Unite з американським автовиробником.

У прес-службі автомобільної команії відмовилися від коментарів з цього приводу. Проте раніше в компанії попереджали, що заводи в Британії можуть зіткнутися з тарифами на 1 млрд доларів у випадку так званого жорсткого Brexit.

У Британії на сьогодні Ford має два заводи - у Брідженді та Дагенхемі. Тут виготовляється близько 1,3 мільйона двигунів.

Компанія Ford вже оголосила про скорочення робочих місць у Німеччині. Це другий за величиною європейський ринок автовиробника.

Нагадаємо, у квітні 2019 Мін'юст США почав кримінальне розслідування щодо американського автоконцерну Ford. Це пов'язано з сертифікацією шкідливих викидів автомобілів компанії. Зокрема зазначається, що розслідування не пов'язане з застосуванням персонального забезпечення, яке може навмисно викривляти показники викидів, як це було у випадку з Volkswagen. Компанія сама надала інформацію для розслідування американській владі.

Додамо, топ-менеджер Volkswagen AG Олівер Шмідт визнав себе винним по кримінальній справі в скандалі з дизельними двигунами компанії.

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