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ФОПи зможуть сплатити податки через "Дія": що пропонує Мінцифра

Автор: Дмитро Левицький

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу на порталі та в застосунку "Дія" нової послуги для українських підприємців. Вже скоро ФОПи матимуть змогу сплатити податки та подати декларацію через "Дія".

Про це йшлося на брифінгу в Києві.

За словами Федорова, нові послуги на порталі та в застосунку стануть можливими завдяки запуску цифрового підпису в "Дія".

"У нас є надійний партнер Податкова служба і ми робимо наступний проект - сплата податків для ФОПів на спрощеній системі та подача декларації в додатку та на порталі", - сказав він.

Міністр зазначив, що зараз подача декларації займає багато часу, адже потрібно заповнювати "багато різних полів", а в "Дія" цей процес займатиме всього декілька кліків, оскільки не потрібно буде заповнювати інформацію, яка вже є в реєстрах.

"Коли приходитиме період сплати податків, ФОП отримуватиме сповіщення. І можна буде подати через "Дію" декларацію в кілька кліків. Не потрібно буде заповнювати ту інформацію, яка і так є в реєстрах. І можна буде підписати електронним підписом. Ми вже тестуємо цю послугу, вона займає кілька хвилин", - розповів Федоров.

Нагадаємо, нещодавно у Мінцифрі розповіли, якою послугою в "Дія" найчастіше користуються українці.

Крім того, наприкінці березня в Україні прирівняли електронні паспорти до звичайних. Електронними документами можна користуватися за допомогою "Дія".

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