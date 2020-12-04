ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві влаштували протест, перекрили центральну вулицю

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 10:01
У Києві влаштували протест, перекрили центральну вулицю
Фото: протест у Києві (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Києві влаштували протест під Верховною радою. У зв'язку з цим перекрито вулицю Грушевського в обох напрямках.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція протесту SaveФОП організована "Союзом захисту підприємців". Учасники протесту вимагають прийняття парламентом законопроекту про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу.

Фото: протести у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що Протести ФОПів під Верховною радою не закінчаться після голосування парламенту за відстрочення фіскалізації, а, навпаки, посиляться, тому що держава чинить тиск на дрібних підприємців і не здатна змусити олігархів платити податки.

Також РБК-Україна раніше писало, що 1 грудня під час протестів під Верховною радою демонстранти намагалися перекрити входи та виходи з Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство протест

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся