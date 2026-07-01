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Главная » Бизнес » Экономика

В Украине новые правила оплаты военного сбора: что следует проверить всем ФОПам

14:56 01.07.2026 Ср
2 мин
Старые счета больше не актуальны
aimg Ирина Гамерская
В Украине новые правила оплаты военного сбора: что следует проверить всем ФОПам Фото: военный сбор нужно платить по-новому (Getty Images)
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С 1 июля 2026 года порядок зачисления военного сбора изменился, а государственная казначейская служба открыла новые бюджетные счета. Налогоплательщикам следует заранее проверить реквизиты, чтобы избежать ошибок при переводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление налоговой.

Как отмечается, с 1 июля 2026 года в Украине действует новый порядок зачисления военного сбора. Теперь все уплаченные средства будут направляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины исключительно для выплаты денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Эти правила будут действовать до 31 декабря 2026 года.

В связи с изменением механизма зачисления средств Государственная казначейская служба открыла новые бюджетные счета.

Как избежать ошибок при оплате

Чтобы средства не были засчитаны по ошибке, обязательно проверяйте актуальные реквизиты перед каждым платежом. Старые счета больше не актуальны.

Где проверить новые реквизиты:

Список кодов классификации доходов бюджета

Новые счета открыты по следующим кодам:

  • 11011000 - военный сбор (общий случай).
  • 11011001 - военный сбор, уплачиваемый физлицами по результатам годового декларирования.
  • 11011600 - военный сбор для отдельных категорий плательщиков (согласно пп. 4 пп. 1.3 п. 16-1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).
  • 11011700 - военный сбор для ФОП на упрощенной системе налогообложения.
  • 11011800 - военный сбор для юридических лиц на упрощенной системе налогообложения (III группа).
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