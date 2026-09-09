ФОПам больше не придется считать доходы вручную: что изменил ПриватБанк

ПриватБанк запустил в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" новый виджет "Контроль лимитов". Он автоматически рассчитывает доход ФОП и помогает контролировать соблюдение годового лимита в соответствии с группой налогообложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Главное:
Система самостоятельно анализирует финансовые операции и отделяет поступления, которые учитываются как доход от операций, которые не должны включаться в расчет. Это должно помочь ФОП избегать ручных подсчетов и ошибок при контроле лимита.
В частности, виджет автоматически подсчитывает поступление на текущий счет ФЛП с учетом комиссий эквайринга. В то же время из расчета исключаются операции, которые не считаются доходом в соответствии с законодательством, в частности, переводы между собственными счетами, возврат депозитов и кредитные средства.
В систему также можно вручную добавлять доходы, полученные вне счетов ПриватБанка, например наличные поступления. Это позволяет учитывать их при общем расчете.
Группу налогообложения система определяет автоматически через сервис ''Электронная отчетность'' и подтягивает соответствующий предельный лимит. При необходимости эти параметры можно изменить вручную.
Для ФОП третьей группы доступен выбор отчетного периода – первый квартал, шесть или девять месяцев. Это можно использовать для расчета и фиксации дохода при подготовке и представлении налоговой отчетности.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить ''Приват24 для бизнеса'' до последней версии. Виджет доступен в разделе ''Аналитика''. Перейти к нему можно через карту счета на главном экране, нажав ''⋮'' и выбрав ''Аналитика'', или через меню ''Выписка'' – ''Аналитика'' – ''Контроль лимитов''.
В ПриватБанке отмечают, что новый инструмент должен упростить для малого и среднего бизнеса контроль налоговых показателей и сделать этот процесс автоматизированным.
Напомним, ПриватБанк добавил в единственное приложение "Приват24" новый сервис . Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.