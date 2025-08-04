ФЛП на бумаге, работник в жизни: Рада хочет положить конец "схеме" работодателей

В Верховной Раде предложили закон, который должен четко отличить настоящие трудовые отношения - когда работник официально нанят на работу, от фиктивного сотрудничества через ФЛП - когда компания оформляет человека как предпринимателя, чтобы не платить налоги и не предоставлять соцгарантии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект №13507.
Сейчас часто бывает так, что люди работают как обычные работники, но работодатель оформляет их как ФЛП. Это позволяет компании избегать налогов и не платить больничные, отпускные и тому подобное. Законопроект должен прекратить эти злоупотребления.
"В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует. Однако это не означает, что их не существует в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. В то же время многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Законопроект №13507 предлагает определить 9 признаков, по которым можно установить, есть ли между человеком и компанией трудовые отношения.
Если будет выполнено не менее 7 из 9, то суд сможет решить: это трудовые отношения, а не просто сотрудничество с ФЛП.
Отметим, что только суд сможет принять решение, что человек фактически является наемным работником.
Бизнесам будет сложнее маскировать работников под ФЛП. Если работник выполняет работу как штатный сотрудник, его должны оформить официально.
Это может дать людям больше прав и гарантий, но и обязательств (например, налогов).
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Ранее мы писали о том, что мобилизованные ФЛП теперь могут не платить налоги и не подавать отчетность на время службы. Это стало возможным благодаря новым изменениям в Налоговый кодекс.
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