Должен знать каждый ФОП. Минфин сообщил о важных изменениях в правилах налоговой отчетности

Минфин принял новую форму налогового расчета для сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновил порядок его заполнения и представления. Изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство Финансов Украины .

Новая форма отчета является частью изменений, которые были внесены в Налоговый кодекс Украины осенью 2024 года, в рамках обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.

Отныне налоговый период для представления расчетов НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) и ЕСВ (Единый социальный взнос) изменен с квартального на месячный. Это означает, что с 2025 года налоговые расчеты должны подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

До 10 февраля 2025 года отчеты за четвертый квартал 2024 года будут подаваться по старой форме. Отчеты за январь 2025 года надо подать до 20 февраля 2025 года уже по новой форме.

Обновленная структура отчета

Новая форма отчета значительно меняет структуру документа, который теперь будет содержать основной расчет и несколько приложений:

Приложение 1 : Сведения о ЕСВ.

: Сведения о ЕСВ. Приложение 4ДФ : Сведения о доходах.

: Сведения о доходах. Приложение 5 : Информация о трудовых отношениях.

: Информация о трудовых отношениях. Приложение 6: Данные о специальном стаже.

Введение объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ и введение ежемесячного представления будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет.