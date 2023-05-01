В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)
Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что на левом берегу Киева будет частично ограничено движение по одной из дорог. Это связано с проведением ремонтных работ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как сообщили в ведомстве, на улице Милославской в Деснянском районе будет частично ограничено движение. Ограничения будут действовать до 10 июня и связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия.
"Покрытия обновляются на участке от улицы Николая Закревского до улицы Оноре де Бальзака", - говорится в сообщении.
Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв . В результате была затоплена автомобильная дорога.
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