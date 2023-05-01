ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Новина українською →
Киев, Понедельник 01 мая 2023 17:38
В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта) Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталья Кава

Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что на левом берегу Киева будет частично ограничено движение по одной из дорог. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, на улице Милославской в Деснянском районе будет частично ограничено движение. Ограничения будут действовать до 10 июня и связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия.

"Покрытия обновляются на участке от улицы Николая Закревского до улицы Оноре де Бальзака", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв . В результате была затоплена автомобильная дорога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным