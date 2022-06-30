Екс-керманич "Шахтаря" очолив гранд Франції

Новим головним тренером французького "Лілля" став Паулу Фонсека, який раніше працював із донецьким "Шахтарем" та італійською "Ромою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Португальський фахівець працевлаштувався у Лізі 1. Із "догами" він уклав контракт на два роки.

Без роботи Фонсека перебував від минулого літа. Тоді з ним попрощалося керівництво "Роми" заради призначення Жозе Моурінью. Упродовж цього періоду чутки пов'язували 49-річного тренера з призначенням до "Фіорентини", "Тоттенхема", "Ньюкасла" та інших команд.

У 2016-2019 рр. Паулу Фонсека очолював "Шахтар". Під його керівництвом "гірники" по тричі тріумфували в Прем'єр-лізі та Кубку України, а також здобули Суперкубок-2017.

Сезон 2021/22 "Лілль" завершив на 10-й сходинці в чемпіонаті Франції, хоча за рік до того сенсаційно оформив чемпіонство. "Доги" дійшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і здобули Суперкубок Франції.