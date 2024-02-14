На фоне войны в Украине Швейцария увеличит финансирование на оборонные расходы до 22 млрд долларов

Правительство Швейцарии решило увеличить военные расходы в течение следующих лет. К 2035 году страна планирует потратить на оборону более 22 миллиардов долларов.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, к 2035 году будет выделено около 22 миллиарда долларов дополнительного финансирования. Следует отметить, что в 2023 году Швейцария выделила около 2 миллиардов долларов на оборону.

"Ситуация с политикой безопасности, по всей видимости, сложная, учитывая нынешнюю нестабильность, войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире", - сказала она.

Она отметила, что Швейцария построит новый центр обработки данных для военных и модернизирует некоторые базы. Кроме того, планируется закупить новое военное оборудование, включая управляемые ракеты и мобильные радары для наземных войск, а также для совершенствования систем связи.

Такие действия Швейцарии связаны с волнением лидеров ЕС по безопасности и заявлениями бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может не оградить членов НАТО от потенциального нападения России, если они не будут тратить достаточно средств на оборону.

Что сказал Трамп?

10 февраля в Южной Каролине Трамп заявил, что не захочет защищать членов НАТО от нападения России, если вклад этих стран в оборонный альянс будет недостаточным.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасающими и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников. В частности, президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "полезным приспешником" Путина.

Отметим, что неспособность многих из 31 члена НАТО достичь целевого показателя расходов на оборону в размере не менее 2% валового внутреннего продукта уже давно стала камнем преткновения между США и другими странами-членами Альянса. Дошло до того, что при обсуждении кандидатов на пост генсека НАТО учитывался вклад той или иной страны в оборону Североатлантического союза.

Как ранее писало Politico, некоторые американские законодатели категорически выступают против кандидатуры Марка Рютте, поскольку Нидерланды на постоянной основе не могут добиться целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП. В отличие от правительства Нидерландов, правительство премьер-министра Эстонии Каи Каллас, также числящейся в претендентах на должность, согласилось повысить расходы на оборону до 3% ВВП на 2024-2027 годы с 2,85% в этом году. Как добавляло издание, указанные цифры ставят Рютте в невыгодное положение по отношению к премьер-министру Эстонии.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил , что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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