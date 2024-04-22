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На фоне агрессивного поведения Китая. Филиппины проведут совместные с США масштабные учения

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Почти 17 000 филиппинских и американских военнослужащих начнут совместные трехнедельные боевые учения на Филиппинах в понедельник, включая морские учения в Южно-Китайском море, где Манила и Пекин спорят за морские границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франция и Австралия, усилившие оборонные связи с Манилой в условиях агрессивного поведения Китая в Южно-Китайском море, присоединятся к морским учениям, которые будут впервые проведены за пределами территориальных вод Филиппин.

Учения продлятся с 22 апреля по 10 мая.

Усиление давления Пекина в Южно-Китайском море вызвало беспокойство Манилы, претендующей на спорную морскую территорию, а также других действующих там государств, включая Соединенные Штаты.

Пекин подверг критике совместные учения, заявив, что они усиливают напряженность и подрывают региональную стабильность.

Постоянный арбитражный суд в Гааге в 2016 году постановил, что экспансивные претензии Пекина на море не имеют основания с точки зрения международного права. Китай отверг это решение и построил военные объекты на спорных атоллах, чтобы подтвердить свои претензии.

Во время учений американские войска и их манильские коллеги будут симулировать возвращение оккупированных врагом островов вблизи Тайваня и западной провинции Палаван.

В учениях, которые, по словам Филиппин, не будут направлены против какой-либо страны, примут участие 16 700 военнослужащих с обеих сторон.

Обострение отношений между Китаем и Филиппинами

В последние годы отношения Филиппин и Китая напряжены из-за правокативного поведения китайских ВМС в Южно-Китайском море.

Береговая охрана Китая периодически обстреливает из водометов филиппинские корабли в спорных водах.

В апреле президенты Соединенных Штатов Америки и Филиппин Джо Байден и Фердинанд Маркос младший и премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародовали ряд соглашений между странами, заключенных во время встреч в Вашингтоне. В частности, они касаются укрепления безопасности.

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