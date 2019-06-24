На тлі напруженості між Іраном і США ціни на нафту ростуть

Ціни на нафту в понеділок, 24 червня, ростуть на тлі збереження напруженості між Іраном та Сполученими Штатами Америки після того, як держсекретар США Майк Помпео анонсував серйозні санкції щодо Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначено, що ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,41% до 65,47 доларів за барель до 8:40 за київським часом, а WTI додала 0,68% до 57,82 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше командувач спільними операціями збройних сил Ісламської Республіки генерал-майор Голямі Рашид заявив, що будь-який конфлікт з Іраном може привести до непередбачуваних наслідків для усього регіону, а також ставить під удар американські війська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран пообіцяв "історичну відповідь" у разі застосування Штатами сили. Зокрема, Тегеран пригрозив Вашингтону та його союзникам серйозними наслідками для всього регіону Близького Сходу в разі застосування ними сили проти Тегерана, пообіцявши "історичну відповідь" у разі будь-якого акту агресії.

Підкреслимо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує посилення санкцій проти Ірану через знищення американського безпілотника над Ормузькою протокою. Американський лідер заявив, що США просуваються у справі вивчення усіх можливостей для посилення режиму санкцій проти Ірану, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю.