Загроза вторгнення РФ в Україну: США і Канада пригрозили Росії наслідками
Заступник держсекретаря США Венді Шерман провела телефонну розмову із Заступником міністра закордонних справ Канади Мартою Морган. Представники обох країн говорили про загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Шерман і Морган пообіцяли продовжувати тісну координацію для стримування подальшої російської агресії проти України. Представники країн закликали Росію до деескалації і підкреслили свою загальну прихильність дипломатії.
"Вони погодилися, що будь - яке подальше вторгнення Росії в Україну призведе до величезних наслідків і серйозних витрат, включаючи скоординовані обмежувальні економічні заходи для Російської Федерації", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
Нагадаємо, раніше у США заявили, що скупчення військ РФ біля кордонів з Україною може призвести до кризи. Там закликали Путіна зробити правильний вибір.