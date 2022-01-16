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Загроза вторгнення РФ в Україну: США і Канада пригрозили Росії наслідками

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США, Неділя 16 січня 2022 02:46
Загроза вторгнення РФ в Україну: США і Канада пригрозили Росії наслідками Фото: Венді Шерман, заступник держсекретаря США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Заступник держсекретаря США Венді Шерман провела телефонну розмову із Заступником міністра закордонних справ Канади Мартою Морган. Представники обох країн говорили про загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Шерман і Морган пообіцяли продовжувати тісну координацію для стримування подальшої російської агресії проти України. Представники країн закликали Росію до деескалації і підкреслили свою загальну прихильність дипломатії.

"Вони погодилися, що будь - яке подальше вторгнення Росії в Україну призведе до величезних наслідків і серйозних витрат, включаючи скоординовані обмежувальні економічні заходи для Російської Федерації", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що скупчення військ РФ біля кордонів з Україною може призвести до кризи. Там закликали Путіна зробити правильний вибір.

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