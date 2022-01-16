Загроза вторгнення РФ в Україну: США і Канада пригрозили Росії наслідками

Заступник держсекретаря США Венді Шерман провела телефонну розмову із Заступником міністра закордонних справ Канади Мартою Морган. Представники обох країн говорили про загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Шерман і Морган пообіцяли продовжувати тісну координацію для стримування подальшої російської агресії проти України. Представники країн закликали Росію до деескалації і підкреслили свою загальну прихильність дипломатії.