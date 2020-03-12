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Фондовий ринок США закрився з найбільшим з 1987 року обвалом

Новини » Економіка     12.03.2020 - 22:40
Фондовий ринок США закрився з найбільшим з 1987 року обвалом
Фото: Нью-Йоркська фондова біржа (pxhere.com)

Індекс Dow Jones знизився на 9,99%

Американські фондові індекси Dow Jones, S&P 500, Nasdaq і Russell 2000 обрушилися на 9-12% за підсумками торгів 12 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, це рекордний обвал з "чорного понеділка" 1987 року.

Dow Jones втратив 9,99%, S&P 500 - 9,92%, Nasdaq знизився на 9,43%, а Russell 2000 - на 11,83%.

Індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 опустився на 10,87%, що також стало антирекордом останніх 33 років. Експерти пов'язали падіння з побоюваннями від впливу коронавіруса на світову економіку.

Нагадаємо, 9 березня Уолл-стріт показала рекордну з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавіруса викликали паніку інвесторів.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 - на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite - на 7,29% до 7.950,68.

Раніше на тлі обвалу ціни на нафту і світових ринків фондовий ринок США продовжив падіння, попри те, що торги вже припинялися через зниження американських котирувань на 5%.

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