Американський фондовий ринок зростає після обвалу

Ілюстративне фото (www.stoxx.com)

Індекси виросли більш ніж на 2% після падіння на 8% напередодні

Американські фондові індекси виросли більш ніж на 2% на відкритті торгів у вівторок, 10 березня, оскільки надії на скоординоване пом'якшення політики для запобігання глобальної рецесії заспокоїли нерви інвесторів на наступний день після найбільшого падіння ринку після фінансової кризи. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 601,98 пункту, або 2,52%, при відкритті до 24 453,00, а S&P 500 відкрився підвищенням на 66,92 пункту, або 2,44%, на 2 813,48.

Індекс Nasdaq Composite виріс на 269,09 пункту, або на 3,38%, до 8 219,76 пункту на відкритті.

Нагадаємо, в понеділок, 9 березня, Уолл-стріт показала рекордне з часів фінансової кризи 2008 року одноденне падіння, а тривоги з приводу рецесії посилилися, оскільки падіння цін на нафту і зростання страхи з приводу коронавірусу викликали паніку інвесторів.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 7,79% до 23.851,02, S&P 500 - на 7,60% до 2.746,56, а Nasdaq Composite - на 7,29% до 7.950,68.

Президент США Дональд Трамп в понеділок анонсував "значні кроки для захисту економіки від впливу коронавірусу і повідомив, що у вівторок обговорить зниження податку на зарплату з республіканцями Конгресу.

Зазначимо, ситуація на європейських біржах у вівторок, 10 березня, нормалізується, а загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок.