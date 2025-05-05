Все решится в июне: в Чехии сделали заявление о правилах для украинских беженцев

Страны Евросоюза могут решить вопрос о правовом статусе украинских беженцев уже в июне. Тогда пройдет заседание Совета министров внутренних дел.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер Чехии Петр Фиала.

Он напомнил, что временная защита украинцев в Евросоюзе действует до марта 2026 года. И блок не может ждать до последней минуты с тем, какой статус у украинцев будет после этого.



"Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет проходить заседание Совета министров внутренних дел, где примет участие министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Там, я надеюсь, будет определена европейская позиция и предложенное решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации, но помним, что нужно решить, что будет после марта 2026 года", - добавил Фиала.

Премьер также отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Чехии работают 160 тысяч украинских беженцев.

Согласно официальным данным, в Чехии проживают около 600 тысяч украинцев, среди которых 390 тысяч получили статус временной защиты.