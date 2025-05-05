Все решится в июне: в Чехии сделали заявление о правилах для украинских беженцев
Страны Евросоюза могут решить вопрос о правовом статусе украинских беженцев уже в июне. Тогда пройдет заседание Совета министров внутренних дел.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер Чехии Петр Фиала.
Он напомнил, что временная защита украинцев в Евросоюзе действует до марта 2026 года. И блок не может ждать до последней минуты с тем, какой статус у украинцев будет после этого.
"Дискуссии продолжаются, но главная дискуссия будет в июне, когда будет проходить заседание Совета министров внутренних дел, где примет участие министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Там, я надеюсь, будет определена европейская позиция и предложенное решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации, но помним, что нужно решить, что будет после марта 2026 года", - добавил Фиала.
Премьер также отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Чехии работают 160 тысяч украинских беженцев.
Согласно официальным данным, в Чехии проживают около 600 тысяч украинцев, среди которых 390 тысяч получили статус временной защиты.
Статус украинцев в ЕС
Напомним, в начале апреля стало известно, что украинцы в ЕС могут потерять статус временной защиты. В частности, у блока нет плана на случай, если Украина и Россия начнут прекращение огня.
Реагируя на такую информацию вице-премьер, министра национального единства Украины Алексей Чернышов подчеркнул, что говорить об изменении статуса украинцев в ЕС можно только после прочного мира между Украиной и Россией.
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