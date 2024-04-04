Фонд НАТО для Украины на 100 млрд долларов: Bloomberg пишет, что помощь будет незначительной

Дополнительная помощь Украине из фонда НАТО на 100 млрд долларов, который предложил создать генсек Йенс Столтенберг, вероятно, будет незначительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"А значит, любое дополнительное финансирование будет незначительным", - уточняют журналисты со ссылкой на источник.

Неназванный дипломат рассказал изданию, что сумма в 100 млрд долларов слишком велика, поэтому в рамках фонда придется учитывать двусторонние пожертвования, которые страны-члены передают Украине.

Фонд на 100 млрд долларов

Напомним, во вторник, 2 апреля, Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение могут принять на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил только лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда нужно учитывать национальные взносы.

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