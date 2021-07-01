Фонд Губського розповів про підсумки 21 року роботи

У липні Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" відзначає 21 річницю. За цей час фонд реалізував вже близько 100 проектів регіонального, державного та міжнародного рівнів.

Як зазначається, серед основних напрямків діяльності фонду: культурна дипломатія, як важливий чинник презентації України на міжнародній арені; Євроатлантична інтеграція, партнерська участь української держави у світовому розвитку; розвиток особистості та її духовне збагачення.

Серед проектів - творчі конкурси в яких у різні роки взяли участь близько 700 тис. школярів, а більш ніж 600 переможців конкурсів отримали гранти Фонду на вступ до університетів України та стипендії. Фундація "Україна XXI століття" стала однією з ініціаторів у напрямку розвитку та підтримки місцевого самоврядування.

У проектах фонду з розвитку книги особливе місце займає академічне видання "Історія української культури" (9 книг), розроблене у співпраці з НАНУ (2001-2013).

Для плекання національної пам’яті, в рамках програми "Поповнення музейних колекцій" Шевченківському національному заповіднику у Каневі передано унікальний прижиттєвий портрет Тараса Шевченка (1860 р.), а Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" отримав в подарунок 10 офортів видатного графіка О.Данченка на тему "Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.". Окрім того, антикварний примірник "Кобзаря» Шевченка (1926 р.) отримав однойменний Черкаський музей.

Особливе місце в діяльності Фонду займає культурна дипломатія, адже це можливість репрезентувати державу на міжнародній арені та віднайти те, що об’єднує народи та світ, зазначає прес-служба.

Зокрема, слід відзначити міжнародні музейні виставки - "Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького", коли у 2002 р. вперше за 350 років були привезені та представлені в Україні особисті клейноди Гетьмана: прапор, булава та шабля.

Крім того, фонд віднайшов, атрибутував та відновив прапор Івана Мазепи - єдине у Музейному фонді України гетьманське знамення. Серед реставрацій - відновлено прапори сотні Лубенського полку XVIIІ ст. - єдиний в Україні козацький прапор із зображенням Національного герба - козака з мушкетом, а також найбільшої в Європі срібної шати кіота чудотворної ікони Троїцько-Іллінської Богородиці, виготовленої коштом Івана Мазепи.

Серед досягнень фонду - виставка "Україна - Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII ст.)", що була експонована у Києві та Нью-Йорку.

Завдяки співпраці фонду з українськими інституціями в США, українці вже змогли побачити унікальні історичні пам’ятки та артефакти - у 2021 році в Києві завершилась унікальна виставка "Знак соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича", організована за участі Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді (США) та 12-ти музеїв України.