Фонд Губского рассказал об итогах 21 года работы

В июле Фонд Богдана Губского "Украина XXI века" отмечает 21 годовщину. За это время фонд реализовал уже около 100 проектов регионального, государственного и международного уровней.

Как отмечается, среди основных направлений деятельности фонда: культурная дипломатия, как важный фактор презентации Украины на международной арене; Евроатлантическая интеграция, партнерское участие украинского государства в мировом развитии; развитие личности и ее духовное обогащение.

Среди проектов - творческие конкурсы, в которых в разные годы приняли участие около 700 тыс. школьников, а более 600 победителей конкурсов получили гранты Фонда на поступление в университеты Украины и стипендии. Фонд "Украина XXI века" стал одним из инициаторов в направлении развития и поддержки местного самоуправления.

В проектах фонда по развитию книги особое место занимает академическое издание "История украинской культуры" (9 книг), разработанное в сотрудничестве с НАНУ (2001-2013).

Для сохранения национальной памяти, в рамках программы "Пополнение музейных коллекций", Шевченковскому национальному заповеднику в Каневе передан уникальный прижизненный портрет Тараса Шевченко (1860), а Национальный историко-культурный заповедник "Чигирин" получил в подарок 10 офортов выдающегося графика А. Данченко на тему "Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг.". Кроме того, антикварный экземпляр "Кобзаря" Шевченко (в 1926 г.) получил одноименный Черкасский музей.

Особое место в деятельности фонда занимает культурная дипломатия, ведь это возможность представлять государство на международной арене и найти то, что объединяет народы и мир, отмечает пресс-служба.

В частности, следует отметить международные музейные выставки – "Гетманские клейноды и личные вещи Богдана Хмельницкого", когда в 2002 году, впервые за 350 лет, были привезены и представлены в Украине личные клейноды Гетмана: флаг, булава и сабля.

Кроме того, фонд нашел, атрибутировал и восстановил флаг Ивана Мазепы - единственное в Музейном фонде Украины гетманское знамение. Среди реставраций - восстановлено флаги сотни Лубенского полка XVIII в. - единственный в Украине казацкий флаг с изображением Национального герба - Казака с мушкетом, а также крупнейшей в Европе серебряной ризы киота чудотворной иконы Троицко-Ильинской Богородицы, изготовленной на средства Ивана Мазепы.

Среди достижений фонда - выставка "Украина - Швеция: на перекрестках истории (XVII - XVIII вв.)", которая была экспонирована в Киеве и Нью-Йорке.

Благодаря сотрудничеству Фонда с украинскими институтами в США, украинцы уже смогли увидеть уникальные исторические памятники и артефакты - в 2021 году в Киеве завершилась уникальная выставка "Знак соборности. Большой государственный герб Украины от Нарбута до Якутовича", организованная при участии Украинского Музея и Библиотеки в Стэмфорде (США) и 12-ти музеев Украины.