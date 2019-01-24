Фонд держмайна може продати один великий об'єкт навесні 2019 року

Фото: Президент-готель (wikipedia.org)

До продажу готують київський "Президент-готель"

На сьогоднішній день з шести об'єктів, де затверджено радники з приватизації, готується до продажу тільки "Президент-готель". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конфлікти інтересів: що заважає уряду почати велику приватизацію".

За даними РБК-Україна, Фонд держмайна планує продати "Президент-готель" вже навесні 2019 року.

Для інших об'єктів Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив уряду затверджувати інвестиційних радників. Сталося це в рамках позову компанії "Грант Торнтон" і юридичної фірми "Маршаллер і партнери" до ФДМ з вимогою скасувати результати конкурсів.

Нагадаємо, що за підсумками першого конкурсу в кінці липня 2018 року визначилися радники з приватизації шести об'єктів. Реалізацією вугільної компанії "Краснолиманська", "Президент-готелю" і "Індару" повинен займатися "Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса" і Redcliffe Partners. За продаж Одеського припортового відповідає Pericles Global Advisory разом з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital. Для приватизації "Електроважмашу" був відібраний радник "KMPG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Продаж ОГХК буде супроводжувати "BDO корпоративні фінанси" разом з Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і Asset Expertise.

Як повідомляло РБК-Україна, в Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.