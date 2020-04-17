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У Фонді держмайна заявили про рейдерське захоплення підприємства ОГХК

Новини » Політика     17.04.2020 - 13:06
У Фонді держмайна заявили про рейдерське захоплення підприємства ОГХК
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Зараз відбувається рейдерське захоплення ОГХК

У Фонді державного майна заявили про рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ФДМ у Facebook.

У ФДМ зазначили, що рейдерське захоплення ОГХК відбувається просто зараз на вулиці Миколи Грінченка у Києві.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"! Закликаємо журналістів на місце події: Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 (бізнес-центр "Горизонт парк")", - йдется в заяві.

Як розповів заступник директора департаменту комунікацій ФДМ Микола Ганіч у коментарі "Громадське", головний офіс підприємства ОГХК захопили колишні менеджери, яких було звільнено через інформацію про корупцію. Однак рішення про звільнення оскаржили у суді. Колишні менеджери не допускають на робочі місця новопризначене керівництво.

Наразі до офісу ОГХК прибули представники ФДМ, які звернулися до правоохоронців з проханням надати правову оцінку діям колишнього керівництва підприємства. У ФДМ також планують оскаржити рішення суду, яке було ухвалено 16 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 січня була зафіксована спроба рейдерського захоплення компанії "Профтим". Дані про власника компанії було змінено на підставі підробленої довіреності.

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