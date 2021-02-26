Фонд держмайна призначив новий склад дирекції "Центренерго"

Про це повідомляється на сайт і фонду.

До складу дирекції увійшли Сергій Шульга (фінансовий директор), Олена Волошина (директор з економіки), Олексій Кураков (комерційний директор), Віталій Довгаль (директор з паливного забезпечення), Володимир Галущак (директор з енерготрейдингу), Віктор Спичка (директор з матеріально-технічного забезпечення та інвестпроєктів), а також Дмитро Момонов (директор з правових питань та корпоративного управління).

Новий управлінський склад компанії під головуванням Юрія Власенко повинен забезпечити побудову на базі "Центренерго" холдингу з перспективними державними вугільними шахтами, подальше покращення фінансових та виробничих показників, підтримку енергетичної безпеки, а також підготовку до приватизації.