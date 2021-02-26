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Фонд держмайна призначив новий склад дирекції "Центренерго"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 15:54
Фонд держмайна призначив новий склад дирекції "Центренерго" Фото: "Центренерго" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фонд державного майна України повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго". Призначено 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. генерального директора Юрієм Власенко.

Про це повідомляється на сайті фонду.

До складу дирекції увійшли Сергій Шульга (фінансовий директор), Олена Волошина (директор з економіки), Олексій Кураков (комерційний директор), Віталій Довгаль (директор з паливного забезпечення), Володимир Галущак (директор з енерготрейдингу), Віктор Спичка (директор з матеріально-технічного забезпечення та інвестпроєктів), а також Дмитро Момонов (директор з правових питань та корпоративного управління).

Новий управлінський склад компанії під головуванням Юрія Власенко повинен забезпечити побудову на базі "Центренерго" холдингу з перспективними державними вугільними шахтами, подальше покращення фінансових та виробничих показників, підтримку енергетичної безпеки, а також підготовку до приватизації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.

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