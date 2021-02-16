Міненерго підтримує об'єднання "Центренерго" з держшахтами, - Вітренко
Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.
Про це він заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Я бачу переваги вертикальної інтеграції. Питання лише у виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною, були певні синергії", - сказав він.
На думку Вітренка, поточна збиткова діяльність "Центренерго", яка змушено спалює газ для вироблення електроенергії на тлі морозів і низьких запасів вугілля, не повинна впливати на фінансову привабливість компанії як об'єкта приватизації.
"Ціна приватизації визначається щодо майбутніх прибутків, а не історичними прибутками. Це (поточна діяльність, - ред.) просто вплине на фінансовий результат в цьому році, але приватизація - це завжди про майбутнє, а не про минуле", - сказав Вітренко.
Нагадаємо, в жовтні 2020 р. Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна розірвав договір оренди шахт "Добропіллявугілля" з компанією ДТЕК, для того, щоб створити вертикально-інтегровану компанію на базі цих шахт і ТЕС "Центренерго".
ДТЕК орендував ці шахти з 2010 року. В їх розвиток і оновлення обладнання було інвестовано понад $400 млн, завдяки чому ці шахти мають найвищу продуктивність і низьку собівартість серед всіх державних шахт.
Процес передачі шахт в державну власність завершився 25 січня 2021 року.