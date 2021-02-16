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Міненерго підтримує об'єднання "Центренерго" з держшахтами, - Вітренко

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:56
Міненерго підтримує об'єднання "Центренерго" з держшахтами, - Вітренко Фото: Юрій Вітренко ( Віталій Щербенко / Facebook)
Автор: РБК-Україна

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.

Про це він заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Я бачу переваги вертикальної інтеграції. Питання лише у виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною, були певні синергії", - сказав він.

На думку Вітренка, поточна збиткова діяльність "Центренерго", яка змушено спалює газ для вироблення електроенергії на тлі морозів і низьких запасів вугілля, не повинна впливати на фінансову привабливість компанії як об'єкта приватизації.

"Ціна приватизації визначається щодо майбутніх прибутків, а не історичними прибутками. Це (поточна діяльність, - ред.) просто вплине на фінансовий результат в цьому році, але приватизація - це завжди про майбутнє, а не про минуле", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, в жовтні 2020 р. Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна розірвав договір оренди шахт "Добропіллявугілля" з компанією ДТЕК, для того, щоб створити вертикально-інтегровану компанію на базі цих шахт і ТЕС "Центренерго".

ДТЕК орендував ці шахти з 2010 року. В їх розвиток і оновлення обладнання було інвестовано понад $400 млн, завдяки чому ці шахти мають найвищу продуктивність і низьку собівартість серед всіх державних шахт.

Процес передачі шахт в державну власність завершився 25 січня 2021 року.

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