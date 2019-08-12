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Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва ОПЗ

Новини » Економіка    12.08.2019 - 15:04
Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва ОПЗ
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Змінити керівництво можуть найближчим часом

В.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров ініціює звільнення керівництва Одеського припортового заводу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Трубаров, ОПЗ фактично простоював два роки і збільшував заборгованість із заробітної плати.

"... нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підлеглих йому підприємствах, в тому числі, і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов'язками", - додав він.

Він також зазначив, що конкурс з відбору давальця для запуску заводу викликає питання у Фонду державного майна і правоохоронців.
Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва ОПЗ

За даними РБК-Україна, зміну керівництва заводу можуть затвердити вже на наступному засіданні Кабінету міністрів.

У той же час перший заступник директора ПАТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуриков на своїй сторінці у Facebook повідомив 11 серпня, що голова Фонду державного майна Віталій Трубаров надіслав документи до Кабінету міністрів на зміну керівника ОПЗ.

Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва ОПЗ

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня Одеський припортовий завод (ОПЗ) запустив виробництво аміаку і карбаміду після простою, що тривав більше року. Виробництво ОПЗ відновлює на умовах угоди про переробку давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдінг".

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