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Одеський припортовий завод відновив роботу після тривалого простою

Новини » Економіка    05.08.2019 - 13:10
Одеський припортовий завод відновив роботу після тривалого простою
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Виробництво ОПЗ відновлює на умовах угоди про переробку давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдінг"

Одеський припортовий завод (ОПЗ) запустив виробництво аміаку і карбаміду після простою, що тривав більше року. Про це повідомив в Facebook заступник директора підприємства Микола Щурик.

Виробництво ОПЗ відновлює на умовах угоди про переробку давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдинг", що дозволить заводу отримувати по 60 млн кубометрів газу на місяць.

"Після більш ніж річного простою Одеський припортовий завод почав запуск виробництва аміаку і карбаміду. І хоча попереду ще кілька днів нервувань, можна сказати, що ми на фінішній прямій", - повідомив Щурик.

Зазначимо, що ОПЗ не працював з квітня 2018 року за порушення договору про переробку давальницької сировини компанією "Всеукраїнська енерго компанія". На інших умовах ОПЗ запустити не можуть через мільярдну заборгованость за газ перед "Нафтогазом" і компанією олігарха Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ОПЗ спробує запустити виробництво. За рахунок нового давальницького контракту завод зміг почати передпускові роботи, а перша партія сировини повинна була зайти на підприємство. Втім, за словами одного з обізнаних джерел, була висока ймовірність, що через технічні проблеми завод не вдасться запустити.

Зазначимо, Одеський припортовий завод включений в перелік об'єктів великої приватизації в 2019 році.

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