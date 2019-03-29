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Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію "Терра Банку"

Новини » Фінанси    29.03.2019 - 21:58
Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію "Терра Банку"
Фото: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (twitter.com/MinfinComUa)

У Фонді гарантування повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію "Терра Банку", розпочату в лютому 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

"28 березня 2019 року уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ "Терра Банк" подало документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - йдеться в повідомленні

У Фонді гарантування також повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ "Банк "Софійський", ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ПАТ "Укрінбанк".

Крім того, в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на 1 березня поточного року налічувалося 77 банків-учасників.

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