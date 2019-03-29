Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию "Терра Банка"

Фото: Фонд гарантирования вкладов физических лиц (twitter.com/MinfinComUa)

В Фонде гарантирования сообщили о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Терра Банка", начатую в феврале 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица.

"28 марта 2019 года уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию ПАО "Терра Банк" подало документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования также сообщили о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию ПАО "Банк "Софийский", ПАО "Укрбизнесбанк", ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" и ПАО "Укринбанк".

Кроме того, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 марта текущего года насчитывалось 77 банков-участников.