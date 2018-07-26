Фонд енергоефективності отримав 1,6 млрд гривень для запуску своєї роботи
Кабмін збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень
Кабінет міністрів України збільшив статутний капітал Фонду енергоефективності до 1,6 млрд гривень для запуску його повноцінної роботи. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Кошти в 1,6 млрд гривень для Фонду енергоефективності були закладені в бюджеті на 2018 рік, а сьогоднішнім рішення уряд збільшив статутний капітал до цього рівня. Це дозволить запустити повноцінну роботу Фонду, а також впровадження програм з енергоефективності у житловому секторі.
Відзначимо, крім бюджетних коштів, програми Фонду будуть співфінансуватися міжнародними партнерами. За словами віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, найближчим часом буде розпочато процедуру конкурсного відбору членів наглядової ради Фонду.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, в травні Кабінет міністрів затвердив порядок призначення членів наглядової ради Фонду енергоефективності. Наглядова рада формується в складі двох представників уряду, двох незалежних членів і одного представника міжнародних донорів.