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Фонд Джорджа Клуни добивается уголовного преследования пропагандистов из РФ, - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Фонд американского актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль "За справедливость" добивается уголовного преследования российских пропагандистов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента.

"Это очень важно. Группа Макфола-Ермака давно работает с нашими партнерами над тем, чтобы российские пропагандисты, также виновные в разжигании ненависти и продвижении войны РФ против Украины, попали под санкции. У нас уже были успехи на этом направлении", - отметил Ермак.

Он также отметил, что также обсуждал с Амаль Клуни наказание для россиян за похищение украинских детей, и о пропагандистах тоже.

"В настоящее время юристы фонда Клуни хотят привлечь к ответственности российских пропагандистов, призывающих к войне против Украины и геноцида украинцев", - добавил он.

По его словам, многие пропагандисты РФ до сих пор имеют недвижимость в Европе, которую обещают "уничтожить", как и Украину. Пропагандисты ответственны за геноцид украинцев. И они будут отвечать.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря утечке внутренних документов российского государственного "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников" ("Правфонд") стало известно о распространении этой организацией кремлевской пропаганды в странах Европы.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак