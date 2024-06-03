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Фонд Джорджа Клуні добивається кримінального переслідування пропагандистів з РФ, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль "За справедливість" добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента.

"Це дуже важливо. Група Макфола-Єрмака давно працює з нашими партнерами над тим, щоб російські пропагандисти, які так само винні у розпалюванні ненависті і просуванні війни РФ проти України, потрапили під санкції. В нас вже були успіхи на цьому напрямку", - зазначив Єрмак.

Він також зазначив, що також обговорював з Амаль Клуні покарання для росіян за викрадення українських дітей, і про пропагандистів теж.

"Зараз юристи фонду Клуні хочуть притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та геноциду українців", - додав він. 

За його словами, чимало пропагандистів РФ досі мають нерухомість у Європі, яку обіцяють "знищити", як і Україну. Пропагандисти відповідальні за геноцид українців. І вони відповідатимуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що завдяки витоку внутрішніх документів російського державного "Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників" ("Правфонд") стало відомо про розповсюдження цією організацією кремлівської пропаганди у країнах Європи.

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Російська ФедераціяАндрій Єрмак