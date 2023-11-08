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Шмыгаль предложил Раде назначить Коваля главой Фонда госимущества

Киев, Среда 08 ноября 2023 16:19
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Шмыгаль предложил Раде назначить Коваля главой Фонда госимущества Фото: Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА (acebook.com/koval8)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении Виталия Коваля главой Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"В Верховную раду поступило представление премьер-министра Украины о назначении Коваля Виталия Станиславовича на должность главы Фонда государственного имущества Украины", - отметил Мельничук.

Стоит заметить, что сейчас Виталий Коваль занимает должность главы Ровенской областной военной администрации.

Что известно о Ковале

Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области.

В период с 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка".

Начиная с 2006 по 2019 год Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГС-Логистикгрупп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Уже в 2019 году Коваля назначили главой Ровенской областной государственной администрации.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявлял, что Коваля могут назначить главой Фонда госимущества уже на этой неделе.

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ФГИУ Ровенская область Денис Шмыгаль
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