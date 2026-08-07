Фонд госимущества начал искать склады для бизнеса: Сколько есть потенциальных площадей
Фонд государственного имущества начал аудит складских помещений государственных предприятий, чтобы определить перечень площадей, которые могут быть переданы для нужд компаний, недавно пострадавших от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы фонда Дмитрия Наталухи, которые он сказал во время встречи со СМИ.
По поручению правительства, фонд начал аудит складских помещений, находящихся на балансе государственных предприятий, входящих в его сферу управления, сообщил Дмитрий Наталуха.
Формально площадей складов, которые потенциально может использовать пострадавший бизнес – очень много, это несколько сотен тысяч квадратных метров.
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"Однако в реальности, это все нужно физически проверить, определять состояние и пригодность этих площадей, их реальную физическую доступность для передачи бизнеса. Потому что на бумаге это одно, а в реальности может быть совсем иначе", - отметил глава фонда.
Поэтому на следующей неделе в фонде запланированы выезды в регионы для инспекции, изучения ситуации, проверки этих активов и имеющейся у них арендной площади.
Также Фонд госимущества работает над определением юридической модели – каким образом эти площади передать в пользование бизнесу.
"Мы рассматривали возможность проведения аукционов по продаже права аренды бизнеса, а также возможность передачи этих активов в аренду (условно за 1 гривну в месяц) определенной госкомпании, которая сможет все это сдавать в субаренду бизнеса. Но здесь важно не создать пространство для коррупции. Поэтому прорабатываем законные варианты", - прокомментировал Дмитрий Наталу.
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Напомним, 5 августа Россия осуществила очередной обстрел с применением беспилотников и баллистических ракет. В частности, удар был нанесен по складским и производственным помещениям крупных сетевых компаний – "Эпицентр", Rozetka, "Новая почта", "Сильпо". Была остановлена работа завода по производству керамической плитки группы "Эпицентр". Еще в июне РФ атаковала логистические центры сети магазинов "АТБ".
Также ряд других известных брендов, таких как Puma, Intertop попали под удар. В компании Puma сообщили о возможном дефиците отдельных товаров.
Для противодействия российским ударам бизнес будет проводить диверсификацию мест хранения товарных запасов и путей их логистики, отмечал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук. Смена логистики может привести к росту издержек бизнеса и цен на товары , комментировал глава "Украинского совета торговых центров" Максим Гаврюшин.
В ответ на атаки РФ, 5 августа правительство поручило Министерству экономики, АРМА и Фонда государственного имущества подготовить перечень государственных объектов , на которых есть склады, которые могут быть переданы в пользование бизнесу.