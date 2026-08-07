Фонд госимущества начал искать склады для бизнеса: Сколько есть потенциальных площадей

Фонд государственного имущества начал аудит складских помещений государственных предприятий, чтобы определить перечень площадей, которые могут быть переданы для нужд компаний, недавно пострадавших от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы фонда Дмитрия Наталухи, которые он сказал во время встречи со СМИ.

По поручению правительства, фонд начал аудит складских помещений, находящихся на балансе государственных предприятий, входящих в его сферу управления, сообщил Дмитрий Наталуха.

Формально площадей складов, которые потенциально может использовать пострадавший бизнес – очень много, это несколько сотен тысяч квадратных метров.

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"Однако в реальности, это все нужно физически проверить, определять состояние и пригодность этих площадей, их реальную физическую доступность для передачи бизнеса. Потому что на бумаге это одно, а в реальности может быть совсем иначе", - отметил глава фонда.

Поэтому на следующей неделе в фонде запланированы выезды в регионы для инспекции, изучения ситуации, проверки этих активов и имеющейся у них арендной площади.

Также Фонд госимущества работает над определением юридической модели – каким образом эти площади передать в пользование бизнесу.

"Мы рассматривали возможность проведения аукционов по продаже права аренды бизнеса, а также возможность передачи этих активов в аренду (условно за 1 гривну в месяц) определенной госкомпании, которая сможет все это сдавать в субаренду бизнеса. Но здесь важно не создать пространство для коррупции. Поэтому прорабатываем законные варианты", - прокомментировал Дмитрий Наталу.

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